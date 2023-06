El festival Sons do Casco vuelve a Baiona los próximos días 17 y 18 de junio, sábado y domingo, con las actuaciones de once grupos musicales de diferentes estilos en seis escenarios de la zona monumental de la villa.

Black Label Dúo, La buena vida, 3 Chatos, El hechizo de Nora, The black hats, Diego Freire, Broke Acoustic Cover, Fanfarria Taquikardia, Habana Café Son, Nacional 81 y Four Passengers son las formaciones que actuarán. Lo harán en la alameda Carabela Pinta, Rúa do Reloxo, Rúa Diego Carmona, Praza do Rei Fernando, Praza Fonte de Zeta y este año se introduce la Praza de San Xoán en el catálogo de espacios.