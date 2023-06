Tras mantener los dos concejales del anterior mandato, Manifesto Miñor valoró ayer los resultados electorales. Considera que la mayoría simple que le han otorgado las urnas al PSOE significa que “Gondomar non quere alcaldes prepotentes” y adelanta que no apoyará su investidura. “Cos dous votos de Manifesto Miñor, Paco Ferreira non vai ser alcalde con mayoría absoluta, nin imos formar parte dun goberno do PSOE”, dicen.