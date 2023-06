“Tener una cuarta absoluta me produce un sentimiento de mayor responsabilidad”

Nidia Arévalo Gómez acaba de demostrar que es posible en estos tiempos conseguir cuatro mayorías absolutas consecutivas. La de Mos es una de esas alcaldesas transversales que consigue votos de personas afines a opciones de izquierda y que puede mantenerse con una diferencia de unos pocos votos cuando las cosas pintan mal para su partido, o con un respaldo reforzado cuando la marca responde, como ha ocurrido ahora que la ola azul inunda cientos de ayuntamientos.

– Cuarta mayoría absoluta. ¿Tiene un significado especial para usted?

– Cuando llegaban los resultados de todas las mesas lo que sentía en primer lugar era emoción, después un sentimiento de mayor responsabilidad porque es la cuarta mayoría absoluta, con un porcentaje muy alto, y eso hace que, de nuevo, tenga que decirles a mis vecinos lo que les dije estos días: No voy a fallar, estoy aquí a vuestra orden y tengo que responder con más hechos a vuestra confianza.

– Ha ganado con más del 53% de los votos después de gobernar holgadamente tres mandatos. ¿Creyó que subiría, como ha ocurrido, o temió en algún momento, que su apuesta por la Ciudad Deportiva del Celta le perjudicase?

– La verdad es que en el 15 y en el 19 se perdieron muchos Concellos del PP, la ola era desfavorable y nosotros resistimos con un resultado extraordinario porque estábamos en un 47%. Yo bromeaba con el presidente Feijóo diciéndole que le ganaba en porcentaje en Mos, pero también es cierto que ahora casi llegamos a un 54% y tengo que reconocer que no contaba con ese apoyo. Yo estoy con la gente, hablo con mis vecinas y vecinos y tenía una percepción positiva y sabía que ganaríamos, pero ni siquiera podía adivinar que fuera con mayoría absoluta, porque es dificilísimo. Y ya que ha mencionado el proyecto del Celta quiero decirle que tuvimos un amplio respaldo en Tameiga, y nuestra candidata Feli ha sido capaz de que la gente la viese como la gran defensora de Tameiga; pero de la Tameiga que quiere Mos, la de Afouteza, del crecimiento, la Tameiga del futuro...

"Cuando necesitas a Nidia por un problema personal, por un problema en tu carretera, en el alumbrado... Siempre puedes llamarla y te va a responder"

– ¿Quiere decir que las elecciones en Tameiga, donde los comuneros se oponen al proyecto del Celta, fueron como un referéndum?

– Sin duda. El vecindario de Tameiga habló alto y claro, pasamos de un 38 % a un 40 %, queda demostrado que no hay mayor referéndum que el 28 de mayo. El vecindario dijo sí al Celta, sí a Galicia Sport, sí a Afouteza, y esos grupos minoritarios tienen que empezar a darse cuenta que la fuerza viene desde todas las parroquias y es imparable.

– En su parroquia, Mos, consiguió un respaldo fuera de lo normal. ¿Puede decirse que es profeta en su tierra?

– Fue el mejor resultado de mi historia, en la parroquia de Mos. Y mis vecinos, los de mi parroquia, que me vieron nacer y crecer, y me conocen como nadie, me dieron un apoyo como nunca, lo que hace que me sienta con mucha más responsabilidad. Tengo que responder con trabajo a su apoyo, escucharles y tendiendo la mano y yo creo que lo que más se valora es la cercanía, saber que estas siempre, cuando se te necesita, cuando necesitas a Nidia por un problema personal, por un problema en tu carretera, en el alumbrado... Siempre puedes llamar a Nidia cualquier día y te va a responder, te dirá que no si no puede ser pero sobre todo, intentará reinventarse para que existan pocas cosas que no puedan ser. Los vecinos, además, saben que soy alcaldesa pero soy la misma que era antes, puedo percibir el orgullo que sienten de que lo sea y eso no tiene precio. Soy una parroquiana más, que comparto con ellos las fechas importantes de nuestra parroquia, las fiestas, las vivencias… nuestro Pazo, y todo lo que eso supone. Mi mejor plan seguirá siendo siempre jugar con María en el parque de A Pesqueira o pasar una tarde con mis amigas de toda la vida en el Cruceiro de A Rúa. Vivo por y para Mos.

– Puede tener algo que ver en el resultado los reajustes en su lista incorporando a Camilo Grandal de número 2...

– El resultado es fruto de muchas cosas. Tengo la misma ilusión que al principio pero también la madurez para saber cuál es el Mos que quiero y hacia dónde tiene que ir. Es fruto de un programa electoral también maduro, es nuestra hoja de ruta clara, es un trabajo de tiempo sin improvisar... Pero si hay algo que nos dio ese empujón final es el equipo y si hablo de equipo tengo que hablar de Camilo Grandal. Nadie se imaginaba que diese el paso de ser mi número 2; porque es conocido en Mos entero por su valía, es un referente de superación, porque es un empresario exitoso, pero es el ejemplo de entregarse a cambio de nada, o a cambio de ver como esa parroquia crece y se transforma en un referente cultural en el área metropolitana... Estoy honrada y agradecida que nos acompañe, en un extraordinario equipo. Espero estar a la altura.

–¿La juventud responde al PP de Mos?

– Yo veo a la juventud en general muy próxima a nuestro gobierno y a esta alcaldesa porque lo que les interesa es lo que hacemos: La creación de empleo, crecer industrialmente y la creación de vivienda publica, con un plan que hemos puesto en marcha, así como el desarrollo de vivienda en altura. Era necesario hablar de eso, y es lo que le preocupa a la gente joven, un concello que tenga empleo y vivienda accesible.