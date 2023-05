“El secreto es escuchar mucho a la gente”

Nigrán se sitúa entre los ayuntamientos que mejor han resistido la debacle socialista en la provincia de Pontevedra. Pese a perder dos concejales, el PSOE mantiene una holgada mayoría con 11 de los 17 concejales de la Corporación nigranesa. Un aguante comparable al vecino municipio de Vigo.

–¿Será también en Nigrán la omnipresencia del alcalde el secreto de su éxito en las urnas?

–[Ríe] No es tanto eso como escuchar mucho a la gente. No hacer campaña un mes ni un día, sino estar al lado de los vecinos los cuatro años. Y sobre todo no cambiar por ser alcalde. Soy un vecino más que hago vida normal. Me ven en el súper, voy a jugar al fútbol, a jugar al tenis, paseo mucho... Yo creo que eso la gente lo valora.

–¿Esperaba perder dos ediles?

–No. Y lo primero que pensé es que había fallado en algo, pero poco a poco me di cuenta que seguimos contando con una gran mayoría y, por los datos de toda la provincia, es para estar satisfecho. Ganamos en todas las mesas y en todas las parroquias, concretamente en Camos, Chandebrito y Parada con más del 62% de los votos.

–¿Por qué cree que lo votaron menos que en 2019?

– Llevamos ocho años gobernando y siempre hay desgaste. También es cierto que en 2019 habíamos pasado de siete a trece concejales. Fue un tsunami y quizás ahora estemos más cerca de la realidad. La gente tenía muchas expectativas y no las habremos colmado todas. Ahora toca trabajar estos cuatro años para corregir esas cosas en las que nos hayamos podido equivocar.

"El Plan Xeral es un objetivo primordial porque lo que queremos es que la gente de Nigrán pueda quedarse a vivir aquí"

–¿Cuál es el reto para este mandato?

–Seguir muy cerca de los ciudadanos, escuchando, aprendiendo, colaborando con todas las entidades vecinales, tratando por igual a todas las parroquias. Aprobar el Plan Xeral, que solo está pendiente del último informe de la Xunta, cuanto antes. Es un objetivo primordial porque lo que queremos es que la gente de Nigrán pueda quedarse a vivir aquí, que no tenga que marcharse a otros concellos.

–Hablaba de proyectos concretos en campaña.

–Algo muy importante para mí también es el proyecto Vía-Bici, que es un plan a cuatro años, como el parque forestal, con cuatro fases muy claras, que estamos haciendo con un grupo de expertos del municipio, para poder llegar en bicicleta a todas partes de forma segura. Queremos finalizar los bosques escuela que tenemos en marcha en los colegios de Camos y Vilariño y extender su filosofía a todos los centros educativos. Porque el trabajo en educación no solo es arreglar goteras y mantenimiento. Tenemos un proyecto amplio con los bosques escuela para mejorar la relación de los niños con el entorno y con la cocina del Humberto Juanes que esperamos poner en marcha para ofrecer una alimentación de calidad en los comedores escolares. También pretendemos construir un auditorio y un pabellón en Porto do Molle porque los que tenemos se quedan pequeños para tanta demanda de actividad cultural y deportiva. Vamos a convertir también el viejo ambulatorio de Panxón en centro para mayores y llevaremos allí la escuela municipal de pintura.

–Quedan cosas pendientes del anterior mandato, como las pistas de atletismo de Porto do Molle.

–Sí, hemos tenido un problema con la constructora, como todo el mundo sabe. Rompimos con ella porque demoró demasiado las obras y el proceso administrativo es muy lento. Estamos pendientes de un informe técnico que valore lo que han hecho y lo que queda pendiente para zanjar los pagos con la empresa. Es algo prioritario. También queremos acabar la fase pendiente de la Rúa do Mariñeiro, conseguir el permiso que nos falta para poner en marcha la gran excavación del castro de Chandebrito...

–En los últimos días se ha celebrado el juicio contra dos exalcaldes por prevaricación y cohecho al amañar presuntamente el contrato de la basura. Un servicio que sigue prestando la misma empresa pese a haber caducado el contrato hace años. ¿Cuándo se va a resolver?

–La consultoría contratada para elaborar las bases del concurso público ya ha entregado el pliego y está en manos del secretario municipal y del jefe de contratación. Se licitará en breve.