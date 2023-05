No pudieron ser más claros los vecinos de Porriño ayer. El 65,72% de los votos depositados en urna fueron para Alejandro Lorenzo, que continuará como alcalde los próximos cuatro años. El Partido Popular ha vuelto a ganar una vez más en la capital de A Louriña pero en esta ocasión ningún pacto entre perdedores le arrebatará la alcaldía luego de lograr 16 concejales, superando de manera muy holgada la barrera de los 11 que marcan la mayoría absoluta. “Quiero dar las gracias a todos los que me apoyaron y que quieren el Porriño que yo quiero y que todos queremos, por todos ellos seguiremos trabajando día a día”, aseguraba ayer un Alejandro Lorenzo muy emocionado rodeado de vecinos, simpatizantes, amigos y familia, que no quisieron perder la oportunidad de salir a la calle a celebrarlo.