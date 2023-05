Nidia Arévalo ha revalidado por cuarta vez consecutiva la alcaldía de Mos. El Partido Popular ha crecido en votos y concejales, pasando de los 4.264 sufragios y 9 ediles en 2019 a 4.715 votos y 10 concejales en 2023. El 53,95% de las papeletas depositadas ayer en urna fueron las encabezadas por Arévalo, avalada por la gestión al frente del Concello en los últimos 15 años, incrementándose ese porcentaje en más de seis puntos respecto de los últimos comicios, cuando el PP obtuviera también la mayoría absoluta con el 47,31% de los votos. “Confiábamos en una victoria, pero nunca nos planteábamos conseguir un concejal más, estoy muy contenta y orgullosa”, confesaba ayer la alcaldesa mosense que festejó con todo su equipo y vecinos los “grandes resultados” y dijo estar “agradecida y emocionada por haber alcanzado de nuevo el apoyo y respaldo de mis vecinos con esta cuarta mayoría absoluta”, a la vez que se ponía a su disposición “para seguir poniendo a Mos Primeiro y hacer de Mos un territorio de oportunidades”.

Siguiendo la misma tendencia que en la comarca de A Louriña, el PSOE bajó en sufragios y concejales. En Mos, la socialista y diputada Victoria Alonso perdió un acta, quedándose con 4. Los socialistas lograron ayer 1.990 votos, un 22,77%, ocho puntos menos que en 2019 cuando sumaran 2.767 papeletas (30,70%).

Por la contra, y en línea también con lo sucedido en Porriño y Salceda, el BNG sube. La lista liderada por Gustavo Barcia gana 2 concejales, y pasa de 1 a 3, duplicando los votos conseguidos hace cuatro años, de 908 (10,07%) a 1.807 (20,67%).

Por su parte, Román González abandonará la corporación mosense al no lograr representación con Podemos. González integró en los pasados comicios la lista independiente de GañaMos la cual abandonó en 2021 pasándose al grupo de los no adscritos. GañaMos, que en 2019 lograra dos ediles, en este 2023 no se presentó y González lideró Podemos consiguiendo tan solo 216 votos (el 1,44%), los cuales fueron insuficientes para lograr un concejal.

En cuanto a la participación en el Concello de Mos bajó 2,57 puntos respecto de las últimas elecciones municipales. En 2019 votaron 9.133 personas, un 74,28% de la población, y ayer lo hicieron 8.881, un 71,7%, incrementándose consecuentemente la abstención, del 25,72% al 28,28%.