La alcaldesa de Mos y candidata del PP a la reelección, Nidia Arévalo, ha presentado el proyecto de “Humanización Porteliña, As Pozas y Cotoblanco” que incluye en su programa electoral. Este consiste en la mejora de la seguridad viaria y de la interconexión peatonal, en Porteliña, entre los equipamientos municipales de la biblioteca, juzgado y guardería a Cotoblanco por el camino de Porto y As Pozas por el camino de As Urces y camino Ramilo.

La actuación que se pretende en la parroquia de Petelos actuará en los caminos de Porto, Coto da Cambra, As Urces y Ramilo, reforzando las sinergias entre los barrios de Porteliña, Cotoblanco y As Pozas. En total, se intervendrá en unos 1.520 metros lineales. “Se persigue mejorar la interconexión peatonal, accesible y segura, entre los equipamientos municipales educativos y de ocio, sobre todo la guardería y biblioteca con el colegio, instituto, pabellón Óscar Pereiro, piscina municipal y multiusos”, explican los populares, explicando que “como no se prevé la apertura de nuevos itinerario, se actuará sobre los existentes, mejorando la conciencia entre los vehículos a motor con las personas, a pie o en bicicleta”.