La Agrupación de Electores de Redondela (AER) plantea en su programa electoral una serie de actuaciones de humanización progresivas con el fin de recuperar el mayor número de espacios posibles para los peatones en los entornos urbanos. Así, proponen la humanización de parte de la avenida Ernestina Otero situada bajo el antiguo viaducto de Madrid, ya que entienden que “compre recuperar o espazo emblemático baixo o viaduto para a veciñanza, pese a que pode xerar certa incomodidade pola eliminación de prazas de aparcamento que conleva”. Además, continúan, “isto quedaría resolto coa a creación dun aparcadoiro disuasorio na contorna da periferia que xa temos previsto”. Otra de las propuestas concretas es la eliminación del tráfico rodado de la calle Pai Sarmiento, creando así un espacio similar al estado actual de la calle Casto Sampedro, con terrazas y zonas de convivencia y ocio, y también la humanización de la Praza da Constitución, la calle Telmo Bernárdez y Figueiral.

“Cremos que é necesario que Redondela teña máis espazos para o encontro da veciñanza, para gozar aínda máis das nosa rúas e as nosas prazas, e que sexan espazos máis humanos”. Por eso, en su plan de movilidad, proponen la recuperación total del Paseo de A Xunqueira como espacio libre de vehículos creando una continuidad con la Alameda y consiguiendo que el corazón urbano de Redondela sea 100% verde y peatonal. “Entendemos que, neste caso concreto, o valor do espazo que recuperamos para os peóns é incalculable; perderíanse poucas prazas de aparcamento e a retirada e reorganización do tráfico rodado actual é asumible”. La zona del puente delante del Concello sería peatonal tamén, dejando solo paso para el tráfico rodado para acceder al aparcamiento soterrado, pero siempre con prioridad para los peatones.

Concierto de cierre de campaña

AER cierra mañana la campaña con un concierto del grupo local 33RPM con sus versiones de rock, blues y soul internacional. El encuentro comenzará a las 20.30 horas en el Café Cowork de Redondela.