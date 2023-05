La vigésima edición de Festival de Cans, que se celebró el pasado fin de semana en esta aldea de Porriño, dejó cifras históricas según la organización del evento. Más de 13.000 personas pasaron para el festival en sus cinco días de duración, entre el martes 16 y el sábado 20 de mayo. En este último, el considerado día grande del certamen, pasaron por Cans más de la mitad del total de los asistentes.

En la última hora del sábado se dio a conocer también el recuento final de los votos del público, que otorgó su premio al corto de animación “Sandwich Cat” de David Fidalgo, un creador con amplia trayectoria en el certamen. Fidalgo completa así el cuadro de premios, donde el gran protagonista fue Ángel Santos, que se llevó cuatro galardones con su corto “Alicia fai cousas”.

El Festival agotó todas las entradas disponibles para el concurso de cortometrajes y el visionado en los “jalpóns” o para lugares como el Invernadoiro, y el Espazo Estrella Galicia en la Leira do Río, epicentro de los conciertos nocturnos, estuvo a tope entre viernes y sábado, con actuaciones como las de Los Punsetes, Mr. Kilombo, The Limboos o Serial Killerz.

La idea de la organización de dividir la programación central de las actividades entre la Leira do Río y el Torreiro resultó, a juicio de la misma, “un éxito”, así como los contenidos especiales para celebrar el Día das Letras Galegas el miércoles, 17 de mayo. El torreiro fue el gran epicentro de los coloquios principales y el aforo quedó pequeño para el encuentro alrededor del filme “Matria” con Álvaro Gago, María Vázquez y Eduardo Rodríguez, o del filme “Honeymoon”, con Enrique Otero, Nathalie Poza y Javier Gutiérrez. Asimismo, otro momento para la historia fue la colocación de la estrella del Premio Pedigree de Luis Zahera, con un torreiro abarrotado que le dedicó una gran ovación.

Otro de los momentos más emocionantes fue la conexión por videoconferencia con la Señora Alicia, que no pudo asistir a esta edición por motivos de salud, y recibió el aplauso de toda la Leira do Río, o el reencuentro del vecino Juan do Peso, de 92 años, con el actor Javier Gutiérrez, que provocó alguna lágrima entre los asistentes.