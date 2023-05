La creación de un paseo por el litoral de Cesantes, la humanización del casco antiguo de Redondela y la ampliación de la Escuela Infantil A Marisma serán los principales proyectos de la candidata del PSOE redondelano, Digna Rivas, para el próximo mandato en el caso de lograr su reelección como alcaldesa.

Rivas presentó las actuaciones “estrella” de su programa electoral en un acto celebrado en la Praza de Ponteareas en el que estuvo acompañada por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. “Todos estes proxectos xa están en marcha e teñen un expediente aberto no Concello de Redondela para comezar canto antes a desenvolvelos. O que presento non son ideas ou promesas son realidades nas que xa estamos traballando moi afondo e que transformarán completamente Redondela e, por suposto as parroquias que sempre foron as grandes esquecidas en mandatos anteriores”, indicó la candidata socialista.

En el caso del proyecto del paseo marítimo de Cesantes explicó que partiría desde la lonja hasta la playa de A Punta con el objetivo de permitir a los ciudadanos desplazarse caminando o en bicicleta desde el centro de la villa hasta las playas.

Ampliación del paseo del Maceiras

Otras de las actuaciones comprometidas por Rivas es la ampliación del paseo del Maceiras hasta el Camiño do Sepal, “que conta xa coa valoración da memoria e que pronto será unha realidade”; la reforma integral de la plaza de abastos de Redondela, ya que desde el partido socialista entienden “que o mercado é o eixo central do comercio de proximidade e que merece unha transformación”, por lo que destinarán 1,6 millones para su realización; la ampliación y reforma de la Escuela Infantil A Marisma incluyendo un comedor que cuenta con 550.000 euros de presupuesto; la humanización de las calles Salgueiral y As Cardosas y su continuación por la calle Ernestina Otero, “que xa ten proxecto redactado e presentado á Diputación cun orzamento de 990.000 euros”.

Además presentó un gran proyecto de humanización del casco antiguo a través de actuaciones en las calles Regateiras, Prata y Loureiro.