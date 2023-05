Preocupación en la comunidad escolar de Baiona por el futuro vial que invade el patio

La comisión gestora de propietarios de los 24.311 metros cuadrados de terrenos en los que está prevista la urbanización ha presentado ya al Concello de Baiona, tal y como adelantaba el domingo este diario, las solicitudes de informes de suficiencia energética, de telecomunicaciones y de suministro de agua. Son trámites iniciales para que el Ayuntamiento certifique la cobertura de dichos servicios, previos al desarrollo del Plan Especial de Reforma interior (Peri)04-O Covaterreña, recogido en el Plan Xeral aprobado en 2014 con los votos a favor del PP en el gobierno municipal por aquel entonces y UPyD y en contra de PSOE y BNG.

El citado Peri establece la superficie edificable de este paquete de suelo urbano no consolidado en 18.719 metros cuadrados, con construcciones de bajo y dos alturas, en los que cabrían más de 150 viviendas, según cálculos de expertos. Plantea asimismo convertir el camino anexo al recinto escolar de 3 metros de ancho en carretera de doble carril de entorno a 16 metros.

Es el vial lo que más inquieta a los integrantes de la junta directiva de la ANPA, que han mantenido reuniones con todos los grupos políticos “para solicitar itinerarios seguros” que permitan desplazarse a pie a los alumnos a clase y “ahora nos encontramos con una carretera de doble dirección” a dos metros de la puerta y de las ventanas de clase. “Nosotros pensamos que el entorno, tal y como está ahora, es razonablemente seguro. Lo que queremos es una solución de acceso seguro”, explican. Por eso preparan escritos para presentar por registro oficial en los que solicitarán una modificación del acceso que garantice la la seguridad.

El Concello busca una solución para evitar perjuicios al centro educativo

Los funcionarios de la oficina municipal de Urbanismo elaboran ya un estudio técnico y jurídico para plantear una modificación del vial de acceso a la futura urbanización de Cova Terreña. Así se lo ha encargado el gobierno municipal, según informa el alcalde, Carlos Gómez Prado, que ya se ha reunido con la ANPA del centro acompañado de su equipo para abordar el asunto.

El regidor admite que “non será fácil” modificar la carretera de doble dirección planteada junto al centro educativo porque aparece en Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2014 y traerá como consecuencia costes para las arcas municipales en forma de indemnizaciones a los afectados. Gómez Prado lamenta que el PXOM baionés “que aprobou o PP puxo uns intereses particulares por riba do interese xeral” y recuerda que tanto el PSOE como el BNG votaron en contra de aquel documento “que non ten pés nin cabeza”. “Cando Almuiña aprobou o Plan Xeral non pensou no futuro de Baiona e neste caso, con respecto ao colexio, as prioridades do PP foron pasar por riba dun espacio dotacional educativo cun planeamento que non ten ningún sentido”, subraya Gómez Prado, quien recalca además que las alegaciones presentadas al respecto “nin foron contestadas”.

Por su parte, el candidato del PP, Jesús Vázquez Almuíña, garantizó que si sale elegido se reunirá con las partes “en la primera semana” para buscar soluciones y subraya que el PXOM “se puede modificar si es necesario”.