Hoxe pola mañá atopei este "recado" no portal do garaxe da miña casa. Non é a primeira vez que alguén fala de me exterminar. Quero pensar que isto é cousa dalgún hooligan descerebrado que non entendeu como funciona unha sociedade democrática e faille caso a calquera miserable... pic.twitter.com/McMCtyGjQN