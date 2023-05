Entre las 25 prioridades del programa electoral del PSOE en Baiona se encuentra un plan estratégico para el comercio, “que será consensuado co sector, co que xa falamos deste tema e co que mantivemos unha magnífica relación durante todo o mandato”, explicó ayer el alcalde y candidato a la reelección, Carlos Gómez Prado. Lo hizo durante una visita del secretario xeral del partido en Galicia, Valentín González Formoso, que se desplazó a la villa real para mostrar su apoyo a las propuestas de la candidatura socialista.

El plan diseñado para dinamizar la actividad comercial en Baiona pasará por “modernizar e dixitalizar o sector, que fixo un esforzo enorme durante a pandemia e merece todo o noso apoio”, incidió Gómez Prado junto con el líder gallego de la formación. Ambos repasaron las iniciativas realizadas desde el Concello de Baiona para apoyar el sector servicios a lo largo de este mandato, “entre las a desestacionalización dos eventos, como o festival La Recta de hoxe”, dijo el regidor en referencia al certamen musical que congregó ayer a cientos de personas en la avenida Praia da Ladeira para recordar los años dorados de la movida en Baiona con conciertos de grupos que iniciaron su andadura por aquel entonces como Seguridad Social, Pistones o el exintegrante de Siniestro Total Miguel Costas. Gómez hizo mención a iniciativas destinadas a atraer visitantes todo el año al municipio como los safaris por A Groba para observar el comportamiento de los caballos salvajes de pura raza gallega, los conocidos como garranos, con gran éxito de convocatoria y reconocimiento europeo con un premio en la feria de turismo de Berlín. En esta línea, el alcaldable socialista de Baiona ha anunciado gestiones para introducir en la red de museos estatales la Casa da Navegación, que ha estrenado recientemente un sistema de visitas virtuales a la carabela “La Pinta” que permite interactuar con la tripulación y que está pensado para divulgar la gesta colombina, en la que Baiona jugó un papel protagonista como primera localidad en conocer la noticia del Descubrimiento de América.