La junta de gobierno de la Diputación ha aprobado una ayuda de cerca de 600.000 euros dirigida al Concello de Nigrán para el asfaltado de caminos municipales, según informó su presidenta, Carmela Silva. Esta aportación permitirá mejorar el firme de diversos tramos de un total de 33 viales, entre los que figuran Rúa da Cova, a Rúa do Outeiro, o Camiño do Monte, Camiño do Pombal, avenida Praia América, Camiño da Igrexa, Camiño Carballal, o a Rúa Pontillón entre otros.