A Asociación Centro Cultural e Social de Baíña organiza mañá domingo na Praza do Concello de Baiona a súa Festa das Letras Galegas. Os actos comezarán ás 12.00 da mañá con actuacións musicais do grupo folclórico de integración Ardelume, as pandereteiras de Atlántida e Airiños da Fervenza. Intervirán os escritores Iria Misa e Manuel Esteban na homenaxe a Francisco Fernández del Riego que prepara o colectivo cultural. Os máis cativos disporán de xogos populares e inchables.