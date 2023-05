A asociación de veciños Monteferro de Panxón organiza mañá sábado ás 18.00 no seu local da Porqueira un acto en lembranza de Francisco Fernández del Riego, autor homenaxeado este ano no Día das Letras. Actuarán o coro Ecos do Castelo de Parada e os gaiteiros do CRAC de Coruxo.