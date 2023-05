Iván Ferreiro no actuará en Baiona el 9 de junio, ni Xoel López al día siguiente, ni tampoco otros grupos, como estaba previsto en el marco del Barbeira Season Fest. Las promotoras del festival, Elemental Street y Recados Carmen, aplazan el evento en busca de nuevas fechas y emplazamientos por “incumprimento de compromisos económicos por parte do Concello de Baiona”.

El festival llegaría este verano a su quinta edición en la villa con un cartel encabezado por Ferreiro y López que se completaría con Triángulo de Amor Bizarro, la cantante portuguesa Capicua, Margarita Quebrada, Xenia, Firmado Carlota, Lusillón, Aeronave Adolescente, Visions of Johanna, Sr. Jingles, Habitación Vudú Tarde a Todo y Señora Dj. Con un gran número de entradas vendidas, la organización comunica que serán válidas para las nuevas fechas que se anunciarán próximamente. En el caso de no poder asistir, se devolverá el importe íntegro, asegura.

Resulta "inviable"

La decisión de suspender por el momento el encuentro musical obedece a que resulta “inviable”, ya que las pérdidas económicas derivadas de los “incumprimentos” por parte del Ayuntamiento “suponen máis de 90.000 euros”. Según explica el director del festival, Isaac González Carrera, el gobierno municipal comprometió ya el año pasado la firma de un convenio por el que aportaba 36.000 euros en patrocinio además de asumir las tasas de ocupación del espacio público. La aportación nunca llegó, aunque el compromiso seguía en pie para este año, señala el responsable del Barbeira.

Así que la organización tramitó la solicitud de ocupación del espacio público para el segundo fin de semana de junio en diciembre. La autorización ha llegado esta semana, “a tan só 15 días de comezar a montaxe, condicionada ao pago de 13.000 euros en taxas”. “Como é lóxico, non podemos asumir a celebración do festival nestas circunstancias de incertidume, que fan inviable o festival e poñen en risco a saúde económica das empresas organizadoras, ademais de por respecto aos artistas, patrocinadores, proveedores, público e ao propio equipo”.

La última edición se celebró rodeada de conflicto por cuestiones administrativas. El PP había denunciado la falta de autorización municipal del evento e incluso llegó a exigir la dimisión del alcalde, el socialista Carlos Gómez Prado, por permitir la ocupación del espacio público sin permiso y dejar de ingresar así las tasas correspondientes que, según aclara ahora la promotora, formaban parte de ese convenio prometido.

La organización recuerda que el Barbeira Season Fest generó 150 empleos directos en 2022 y un retorno económico de 1,4 millones de euros en inversión directa, ocupación hotelera, gasto por asistente, repercusión mediática, etc. “Ademais, ao longo destes últimos anos, o festival convertiu a vila nun referente cultural de modernidade a nivel peninsular, non só grazas á programación musical do certamen en si, senón tamén aos contidos paralelos que se realizaban no municipio como o ‘Restaurante máis pequeno do mundo’, ‘Charlas en chanclas’ ou ‘Festival nun hotel’, que atraían público e medio de dentro e fóra de Galicia”, subraya.