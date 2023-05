Cientos de vecinos acudieron al acto central de campaña del BNG de Soutomaior, celebrado el lunes en el Campo de San Benito, para apoyar al candidato del BNG a la Alcaldía, Manu Lourenzo. El mitin contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, además de los candidatos Óscar del Valle y Charo Bouzón.

Pontón destacó que con Lourenzo Soutomaior ganará “un alcalde que leva o seu concello e a súa veciñanza no corazón”, y elogió a los miembros de su equipo: “Xente honesta, traballadora, que xunta experiencia e sangue novo, á candidatura de toda a xente que quere a Soutomaior”.

Lourenzo, por su parte, aseguró que “imos contruir o Soutomaior novo que merecemos, e o imos facer da man de toda a xente que lle quere a este concello e sabe que merece moito máis. Este proxecto vai máis alá do BNG e da xente desta candidatura. Este proxecto vai de toda a veciñanza que é consciente do inmenso potencial de Soutomaior e que non se resigna a que sexamos o concello máis pobre da ría. Imos cambiar iso, e converteremos Soutomaior na envexa de todo o país”.

El candidato nacionalista explicó que “todos compartimos un proxecto común, o de darlle o futuro a Soutomaior que merece e que merecen os nosos fillos e fillas. Todos xuntos, traballando man con man e con Soutomaior no corazón, ímolo conseguir”.