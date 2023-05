Expor de novo o Plan Xeral “que se sometera a información pública hai máis de dez anos e sufrira cambios substanciais tras a negociación de costas á veciñanza entre o goberno municipal e a Xunta” é un dos principais compromisos do BNG de Nigrán, segundo indicou o candidato, Xavier Rodríguez, no mitin central de campaña, no que participou a parlamentaria Alexandra Fernández.

Os nacionalistas nigraneses confían “na crecente onda de simpatía” que aseguran xenera a súa candidatura para “ser determinantes na próxima Corporación” e para “rematar cos peores vicios da maioría absoluta de Juan González, que acabou contratanto en 2022 case 6 millóns de euros a dedo”.