Na véspera do seu Día das Letras, Francisco Fernández del Riego recibiu onte varias homenaxes no municipio que elexiu para veranear, amais da exposición aberta sobre a súa figura na biblioteca. A Corporación levoulle flores ao cemitero de San Pedro pola mañá e pola tarde dous actores de Teatro do Ar puxeron en escena os seus longos paseos polo areal de Lourido. A coral Novos Aires ofrecerá hoxe un concerto no auditorio ás 19.30.