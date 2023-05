O artista Xisco Feijóo ofrece hoxe ás 20.00 horas un concerto na Praza do Concello de Baiona co gallo do Día das Letras Galegas. O acto, organizado polo Concello, enmárcase na programación da Semana das Letras, que continúa este sábado, día 20, cun espectáculo de danza en colaboración coa asociación folclórica Vila de Baiona ás 18.00. Actuarán tamén os grupos O Mosteiro, As Falcatrueiras, A Seneira e as pandereteiras de Monte Boi.