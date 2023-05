Don Paco del Riego paseaba todas as mañás de primavera e verán polo areal de Lourido e son moitos os veciños que o lembran. Por iso se escolleu este lugar, onde figura unha placa na súa honra, para lembralo o ano que protagoniza o Día das Letras. Teatro do Ar adicaralle alí unha peza hoxe ás 18.00, con música de Lucía Doval, e a continuación intervirán o alcalde, Juan González, o exdirector do IEM Carlos Méixome e o escritor Antón Mascato.