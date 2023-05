Uno de los principales retos del gobierno municipal de Nigrán para el próximo mandato será otro auditorio de mayor tamaño y otro pabellón de deportes en el parque empresarial Porto do Molle que complementarán las actuales instalaciones “manifestamente insuficientes”. Así lo comprometió el alcalde y candidato a la reelección del PSOE, Juan González, anoche en la presentación de la candidatura y el programa de su formación para las municipales del 28 de mayo.

Ante un patio de butacas lleno en el actual auditorio municipal anexo al Concello, el alcaldable socialista incidió en que “a actividade deportiva e cultural en Nigrán ten dado un paso de xigante” y en que las instalaciones actuales ofrecen una capacidad limitada. El futuro polideportivo, señaló, beneficiaría al IES Val Miñor, cuyos alumnos se desplazan en autobús hasta Panxón.

Por otro lado, González avanzó la aprobación provisional del PXOM “nun prazo que non debería superar os 3 meses ao ter todos os informes sectoriais favorables e ter remitido o 5 de maio a memoria ambiental que supón o paso previo a poder aprobalo”. “É unha enorme tranquilidade e unha satisfacción ter rematados todos os ‘deberes’ do PXOM por parte do Concello de Nigrán. Non foi fácil, cada informe tivo que ser pelexado duramente durante estes anos pero ao fin estamos aquí, no momento final, o da súa aprobación provisional de cara xa a definitiva”, sintetizó.

Otro de los compromisos del gobierno para el próximo mandato se centra en sacar adelante el programa “Vía-Bici” elaborado en colaboración con Resiliencia, una asociación formada por profesores técnicos jubilados del municipio, expertos en políticas ambientales. El objetivo es favorecer inicialmente la llegada a las playas en bicicleta y, en una última fase, a los colegios. Reducir el uso del vehículo a motor, en definitiva, con sendas seguras, manifestó.

Con la “mesa ilusión e as mesmas gañas” y con “un goberno atento, formado por veciños comprometidos socialmente, cos pés na terra”, González dejó claro que “quedan moitas cousas por facer e estamos desexando levalas adiante”.

En la lista que concurre a las elecciones repiten Rubén Rial como número dos y Diego García Moreira en el tres. En el cuatro aparece Sara Penedo, seguida de Estela Pérez, Bibiana Peixoto, Roberto Garrido, Cristina Dosil, Patricia Diego, Alfonso Vázquez, María Mayán, Ladislao Alonso, Mariluz Pérez, Áurea Brión, Alfonso Suárez, Luis Sanromán, Marina vidal, Joaquina Barros, Luciano Iglesias y José Rodríguez.

La próximas citas de campaña de los socialistas nigraneses serán hoy en Priegue a las 20.00 horas, mañana a las 12.00 en el centro cultural de Parada, el viernes 19 a las 20.30 en el local de la asociación vecinal de Panxón, el domingo 21 a las 12.00 en Chandebrito y el jueves 25 a las 20.30 en el centro cultural A Camoesa. El cierre de campaña tendrá lugar en la alameda de A Ramallosa el viernes 26 a las 20.30.