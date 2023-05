El candidato del PP de Pazos de Borbén, Andrés Iglesias, destacó ayer que se presenta a la reelección “cun equipo forte, unido, centrado no importante, con experiencia e que é o que máis se parece e mellor representa aos veciños”.

Iglesias, que estuvo arropado por el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, reconoció que el actual mandato “non foi sinxelo, pero non por iso deixaron de lado as súas obrigas e seguiron cumprindo coas súas promesas, como continuar mellorando os servizos municipais, ofrecendo unha maior protección social aos veciños, recuperando e protexendo o patrimonio cultural... Medidas que son froito da boa xestión e que, co voto maioritarios dos veciños, será posible manter catro anos máis e continuar así traballando polo futuro de Pazos de Borbén”.