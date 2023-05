Unión en As Neves para reclamar la rotonda de acceso a Setados

La Corporación municipal de As Neves ha aprobado por unanimidad la propuesta de los vecinos de Setados, que urgen una rotonda en la entrada a la parroquia, en la PO-400. La reclamación se llevó a un pleno extraordinario y se aprobó, con el voto a favor de todos los grupos políticos, solicitar a la Xunta de Galicia la “inmediata ejecución del proyecto de mejora de la seguridad viaria” de dicha intersección. Además, el pleno también se comprometió a aportar el montante del dinero necesario para la adquisición de los terrenos donde se emplazará la rotonda.

El encargado de leer la propuesta fue uno de los vecinos de la parroquia, Pepe Ricón, que recordó que “el problema de seguridad viaria no es solo de Setados. Estamos jugando con vidas humanas”. Además, hizo una exposición en la que recordó que el problema de seguridad en este punto no es nuevo y que ya a finales de 2014 la Axencia Galega de Infraestruturas, dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, redactó un proyecto que optaba por la construcción de una rotonda, el cual remitió al Concello de As Neves. Para ello había que desviar el actual trazado sobre unos terrenos privados que deben ser adquiridos mediante expropiación o acuerdo.

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade redactó un proyecto que contemplaba una glorieta en 2014

En septiembre de 2015 el Concello se dirigió a la Consellería para avanzar en este proyecto, pero la Xunta le contestó que carecía de disponibilidad presupuestaria. Dos años después, el Concello destinó cerca de 50.000 euros a la memoria del proyecto de expropiación de dichos terrenos, pero “desde 2017 hasta ahora, la consellería no consideró necesaria esta obra, llevando a cabo pintadas y actuaciones de reducción de la velocidad, poco eficaces en la mejora de la seguridad viaria”, criticó Pepe Ricón en pleno, reprochando que el Gobierno gallego tiene en fase de licitación un proyecto de 3,3 millones para mejorar el firme de la PO-400, que no incluye ninguna obra específica para resolver este problema.

Un nuevo accidente de tráfico el pasado 30 de abril fue lo que reavivó la indignación vecinal y, ese mismo día, vecinos y vecinas cortaron la PO-400, causando retenciones, para exigir dicha rotonda. Ahora elevan sus reclamaciones a la Xunta a través de este acuerdo aprobado con el apoyo de toda la Corporación. No obstante, indican que contendrán sus acciones hasta pasadas las elecciones “para no interferir”. Eso sí, a partir del 29 de mayo, con el resultado de las urnas ya decidido, retomarán las protestas. “Vamos a dar caña”, advierten.