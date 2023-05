Lourido, o repouso de don Paco

“Eu non podo esquecer nunca esas mañás (...) paseando pola praia de Lourido, dúas voltas, dúas veces de ida e volta, ata xunta do Regueiro, mollando os pés na auga ou pisando as areas douradas e falando cos amigos que decote me acompañaban”. Hai ducias de referencias ao meirande dos areais nigraneses nos textos de Francisco Fernández del Riego. Estas frases literais escribiunas para o monográfico que o Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) editou co gallo do seu nomeamento como fillo adoptivo de Nigrán, o único ata o de agora. Alí atopaba a paz, segundo din todos os que o coñeceron.

Don Paco elexiu Nigrán para o descanso, para pasar os veráns e para o eterno. Está soterrado no cemitero parroquial de San Pedro da Ramallosa. O autor homenaxeado no Día das Letras foi, coma Casares ou Torrente Ballester, un dos máis ilustres veciños do municipio miñorán. Por iso bota a andar unha programación cultural municipal especial para renderlle homenaxe.

Exposición na biblioteca

Onte inaugurouse na biblioteca a mostra “Francisco Fernández del Riego: unha idea de Galicia e da liberdade”. Un conxunto de paneis informativos arredor da traxectoria do escritor, académico e activista galeguista elaborados polas entidades que creou: a fundación Penzol e a editorial Galaxia. A exposición poderá visitarse todo o mes e un dos carteis está adicado á vinculación do autor de “Galicia no espello” coa localidade. Foi nos anos setenta cando mercou un apartamento xunto á praia de Lourido, cuxo topónimo tradicional respectou sempre, sen concesións ao popular Praia América. Alí veraneou máis de 30 anos e alí atoparía inspiración para moitas das súas obras.

No ano 2002, o IEM solicitoulle formalmente ao Concello de Nigrán o nomeamento de fillo adoptivo, que a Corporación aprobou por unanimidade. A entidade publicaba unha revista coa colaboración do literato e mesmo o entrevistou para un programa de radio. O seu director daquela, Carlos Méixome, lembraba onte na inauguración da exposición aquela conversa “de máis de tres horas”, na que participou tamén o alcalde, Juan González, como membro activo do IEM por aquelas datas.

O intelectural cedeulle un milleiro de libros da súa biblioteca ao Concello en 2003

Os dous rememoraron o acto de homenaxe que se organizara o 19 de outubro de 2002. Descubriuse unha placa na súa honra en Lourido, ao pé da praia dos seus paseos, e celebrouse un acto no pazo da Touza, no que “interviu un numeroso grupo de personalidades do mundo cultural”.

Pouco despois, don Paco doaba parte da súa valiosa colección, un milleiro de libros entre os que figuran primeiras edicións de excelente calidade de autores como Cunqueiro, Valle Inclán, Vicente Risco, Otero Pedrayo, e mesmo facsímiles de publicacións do ségulo XIX, todas as publicacións da editorial Galaxia ou a colección completa da revista Grial.

Faleceu oito anos máis tarde, o 26 de novembro de 2010, e no camposanto de San Pedro, onde está soterrado, despediuno a gaita de Carlos Núñez. A parroquia custodia con orgullo as súas cinzas e mesmo anima os veciños a renderlle homenaxe no Día das Letras. Noi taboleiro de anuncios hai un cartel no taboleiro de anuncios para lembrarlles ós feligreses que alí xacen o académico e a súa dona. “O seu legado segue vivo e dando vida”, di o letreiro.

O Concello tén previstos actos comemorativos a semana que vén. Ademais de adicarlle unha sala da biblioteca, o martes haberá una ofrenda floral na súa tumba ás 11.00 e pola tarde, ás 20.00, un espectáculo xunto á placa que o lembra na praia ás 20.00. Cantará Lucía Doval e Teatro do Ar porá en escena unha representación na memoria do autor.

A asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán tamén organiza hoxe ás 20.00 unha conferencia no centro da terceira idade da Ramallosa. Titúlase “Francisco Fernández del Riego, galeguista de acción e cultura” e será impartida polo profesor e escritor Anxo Xoán Rajó Pazó.