El candidato del PSOE en Pazos de Borbén, Anselmo Táboas, presentó a los miembros de su candidatura para “poñer Pazos na senda, xa non do futuro, senón do presente para sacar o municipio da parálise total do Partido Popular”. Táboas estuvo acompañado por la presidenta del PSdeG, Carmela Silva; el secretario xeral provincial, David Regades y el candidato de Porriño, David Alonso.

El cabeza de lista habló de un partido socialista “no que están postas tódalas expectativas para ofrecer unha alternativa ao Concello”, y se mostró orgulloso de su candidatura. “Veciñas e veciños que unen esforzo e son novos en política, que se presentan cunha ideoloxía común que se chama Pazos de Borbén”. Táboas destacó que los tres seguientes en la lista son tres mujeres como Paula Cembellín, que con solo 20 años decidió acompañarlo. “Unha muller nova que se leva ben con todo o mundo, xóvenes e maiores e que está involucrada con tódalas asociacións de todo tipo en Moscoso”. La número tres será Eva Camiña, de Cepeda, y la cuatro Lucila Curujeira, de A Ermida. Anselmo Táboas prometió “traballar arreo” a partir del 28-M para cambiar las políticas y las maneras. “En primeiro lugar para que o goberno municipal atenda a toda a veciñanza e en segundo lugar para crear unha oficina específica de atención a tódalas asociacións veciñais, culturais e deportivas, incluídas as comunidades de montes e de augas. A vivenda, o transporte e a defensa da Sanidade Pública serán os eixes da miña acción de goberno”, señaló.