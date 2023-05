La aventura de Galo, Grelo y el “cowboy” de Baiona

Si hay un salvaje oeste en Galicia es la Serra da Groba, donde reside la mayor manada equina de Europa. A sus pies vive un auténtico “cowboy”, aunque no maneje vacas ni use pistola. Los caballos son la vida de Adrián Martíns. Nació y vivió siempre con alguno cerca, en su casa de Baiona y en el monte. Tener “burras” –como se llama en el sur de Pontevedra a los ejemplares criados en libertad– es tradición familiar. “Con só 7 anos non durmía por estar pendente dos poldros cando os baixaban do curro, dáballes o biberón antes de marchar á escola”, recuerda. Ahora, a los 31, es el primer criador de caballos de pura raza gallega de la provincia, los llamados garranos, en su Finca Moreiras de Viladesuso.

El viaje será el hilo conductor de un documental sobre la cultura del garrano en el Val Miñor Mucho más que una afición que compagina con su profesión de nutricionista. Su sueño es contribuir a salvar de la extinción esta subespecie equina preparada para resistir a la vida a la intemperie en los montes del Val Miñor y el Baixo Miño y para alimentarse de toxo. Todavía viven un millar de ejemplares en A Groba, pero hace décadas eran el doble. Dar a conocer la singularidad de la pura raza gallega y divulgar la riqueza cultural y etnográfica que aportan al territorio es “fundamental” para preservarla, considera Martíns. Por eso ofrece terapia equina y paseos a caballo desde el criadero, además de rutas turísticas más largas como la que desarrolló hace quince días hasta Viana do Castelo. También es el guía de los primeros safaris organizados en colaboración con el Concello de Baiona a la Serra da Groba, para observar el comportamiento de los garranos en su hábitat. Nace en Oia el primer criadero de caballos gallegos de pura raza de la Serra da Groba Su próxima aventura consiste en cruzar España con dos de sus “pequeños”: Galo y Grelo, de 8 y 7 años de edad. Recorrerá los más de mil kilómetros que separan Baiona de Tarifa a lomos de uno y otro, por turnos, para dar a conocer a los caballos de pura raza gallega allí por donde pase y para grabar un documental. El viaje será el hilo conductor de la película que se rodará durante un año y en la que intercalará testimonios de miñoranos vinculados a los caballos salvajes, los curros, cuya temporada arranca este domingo, “ e todo o que tén que ver coa cultura do cabalo de aquí”. “Hay traballos sobre as peculiaridades destes cabalos pero non sobre a cultura ao seu redor. Nós coñecemos os gauchos arxentinos, os charros mexicanos, pero o que temos nós, con más de 4.000 anos de historia que aparecen nos petróglifos da Idade de Bronce, apenas se coñece fóra daquí”, explica. Está en contacto con productoras para llevarlo a cabo y a la espera de apoyo institucional. De safari por la Serra da Groba La expedición se dividirá en dos etapas. La primera de Baiona a Salamanca y la segunda, de Salamanca a Tarifa. Sus tres protagonistas partirán el próximo 19 de mayo de madrugada para completar el tramo inicial durante “uns dez días”. El siguiente lo deja para el otoño. Una ruta para visibilizar su lucha contra el dolor crónico Martíns aprovecha el viaje para visibilizar la enfermedad degenerativa con la que lucha desde hace una década, la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que afecta a las articulaciones y la columna vertebral. Una patología crónica que ha conseguido inmovilizarlo en ocasiones pero no vencerlo. “O que quero é animar a xente que a padece a non rendirse por un diagnóstico”, explica. Si él lo hubiera hecho “estaría tirado nunha cama”, asegura. Fue diagnosticado con solo 20 años y el primer pronóstico que oyó fue el de que “non había cura nin remedio”. Los brotes le impedían andar y los dolores eran “insoportables” , tanto que no pudo acabar el ciclo superior de cocina que estudiaba en Chapela porque no se tenía en pie. Pero luchó, consiguió titularse como nutricionista y llegaron los tratamientos biológicos que han ido aplacando los brotes hasta hoy. Cuando dejan de hacer efecto vuelven los dolores, por eso aprovecha este momento de bienestar para emprender la aventura.