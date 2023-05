Redondela llevará este año el Plan Xeral al pleno para su aprobación inicial

La aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela será una realidad este mismo año. Al menos, así lo aseguran desde el gobierno local, que garantiza que el documento irá a pleno en los próximos meses, en cuanto lleguen los informes preceptivos de todas las administraciones supramunicipales.

El PXOM siempre ha sido una de las prioridades de cada gobierno local desde los tiempos del exalcalde socialista Xaime Rei, pero la realidad es que ni en los dos mandatos de Javier Bas (2011-2019) ni en el actual de Digna Rivas se ha conseguido sacar adelante.

Rivas destaca que el trabajo de redacción del documento urbanístico ya se encuentra listo para llevarlo al pleno y sostiene su aprobación no debe responder a intereses políticos. “A aprobación inicial do PXOM é una decisión responsable, baseada no traballo realizado polo equipo técnico redactor durante meses e necesaria pola situación na que se atopa a normativa urbanística do noso municipio, cunhas normas subsidiarias aprobadas en 1987 e totalmente desfasadas”, afirma la alcaldesa. En este sentido reprocha al anterior gobierno del PP que mantuviese “parada” esta tramitación pese a haber contratado los servicios de una empresa en 2015. Respecto al actual mandato, señala que la pandemia truncó los planes del gobierno durante el año 2020, trabajos que se retomaron en 2021 con la convocatoria en abril de la comisión que marcaría el calendario de trabajo y la hoja de ruta para conseguir redactar el mejor documento para Redondela.

En total durante, durante ese año se realizaron más de una quincena de reuniones técnicas y políticas en las que participaron el equipo redactor del documento, personal del departamento de Urbanismo, así como representantes de todas las formaciones políticos de la corporación. “Temos claro que o PXOM é un documento da veciñanza, polo que no seu proceso era imprescindible contar co resto dos grupos políticos para redactar un documento claramente participativo, transparente e consensuado”, puntualiza Rivas.

La documentación que forma parte del proceso está a disposición de los grupos de la oposición en la oficina de Urbanismo para aportar sus ideas y realizar las consultas necesarias, por lo que la regidora local se muestra convencida de que en el momento que el PXOM se lleve a pleno “contará co apoio de todos os membros que participaron na súa elaboración”.

Falta de informes

Pero para este paso final aún faltan algunos informes preceptivos de administraciones supramunicipales. “O documento completo xa foi remitido a todos os organismos hai varios meses, seguimos esperando a que emitan os informes pertinentes, que nalgúns casos, como Costas, trátase de informes preceptivos e necesarios para a aprobación inicial”, señala Rivas.

El gobierno local ya cuenta incluso desde hace meses con la propuesta para realizar distintas sesiones informativas en todas las parroquias con el fin de explicar a los ciudadanos el documento, así como de la contratación de un visor web para el período de exposición pública. “Acabamos a lexislatura co traballo feito e estamos convencidos de que o documento será aprobado polo pleno en poucos meses; un voto en contra de un documento traballado en consenso sería un acto de irresponsabilidade e de intereses puramente partidista”, concluye Rivas.