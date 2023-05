“Francisco Fernández del Riego: unha idea de Galicia e da liberdade” é o título da mostra que se inaugura mañá xoves ás 11.00 na biblioteca de Nigrán. Concello e Fundación Penzol honran a memoria do protagonista do Día das Letras, moi vinculado a Nigrán, onde tiña segunda residencia. No ano 2002 cedeulle ao Concello un milleiro de libros e está enterrado en San Pedro.