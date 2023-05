El BNG de Soutomaior critica la mala accesibilidad de las aceras y las numerosas barreras arquitectónicas en todo el municipio, lo que supone un importante obstáculo para las personas con movilidad reducida.

El portavoz del grupo nacionalista, Manu Lourenzo, señala que llevan dos años de espera tras la presentación de una iniciativa al pleno para mejorar a movilidad “pero non se adoptou nin unha soa medida seria”, lamenta.

El BNG se reunió esta semana con un grupo de vecinos con movilidad reducida para abordar los problemas a los que se enfrentan en su día a día por la mala accesibilidad del Concello, una situación que llevan años denunciando en el Concello sin que se atiendan sus reivindicaciones.

“Estes veciños vense na obriga de circular pola estrada nun concello que ten un tráfico caótico. No pleno convidamos ao goberno a acompañar a estes veciños en cadeira de rodas para que eles mesmos puidesen ver cal era a situación, pero unha vez máis non se fixo nada. Esta actitude só se pode explicar polo abandono do goberno local porque a maioría destas actuacións nin sequera terían un custo elevado”, explica Lourenzo.

Desde el BNG se comprometieron con estas personas a lanzar desde la primera junta de gobierno “un proxecto integral para a mellora da accesibilidade en Soutomaior que elimine estes obstáculos”, concluye el portavoz nacionalista y candidato a la Alcaldía.