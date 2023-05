La Agrupación de Electores de Redondela (AER) dejará de lado la clásica campaña electoral de mítines para apostar por una serie de jornadas centradas en la educación ambiental.

La actividades, abiertas a la participación vecinal, se desarrollarán entre los próximos días 12 y 20. “Como agrupación non compartimos o xeito de facer campaña dos partidos tradicionais, con mitines e despilfarro de cartos en publicidade”, justifican desde AER. “A nosa idea é destinar esta partida económica a actividades que revirtan na propia veciñanza. Nesta caso, profundaremos nun dos eixes fundamentais do noso programa, o medioambiente, con actividades para fomentar o consumo responsable e sostible, partindo ademais do coñecemento da nosa contorna máis próxima”.

Las jornadas de educación ambiental diseñadas por AER cuentan con seis propuestas variadas, todas gratuitas, que incluyen rutas interpretativas, charlas, caminatas, observaciones nocturnas, juegos de orientación por equipos y rastrexos de fauna. Se realizarán en distintas localizaciones y estarán dirigidas por empresas e colectivos de educación ambiental. Para participar solo se requiere inscripción previa a través del correo electrónico info@aeredondela.com o en el teléfono móvil 647126712.