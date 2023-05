El hijo de Antón Cabaleiro representará a Chapela en la lista electoral de Rivas

Antón Cabaleiro, exconcejal del PSOE de Redondela y exmiembro de los grupos de música tradicional Treixadura y Froles Mareliñas que falleció el pasado año, tendrá un sucesor en la política local. Su hijo Antonio Cabaleiro, chapelano de 33 años, ocupa el tercer puesto de la lista electoral de la socialista Digna Rivas para las elecciones municipales del próximo día 28.

“Estou moi orgullosa das persoas que levo na lista, polos seus valores e conviccións, pero sobre todo polo compromiso social que teñen todos e todas con Redondela. Presento unha candidatura con diversidade de idades, con dúas mulleres á cabeza e con representantes de todas as parroquias. Neste caso, a presenza de Antonio Cabaleiro vai aportar un cambio de perspectiva moi grande para Chapela”, destaca Rivas.

“Quero mostrar aos máis novos que se poden cambiar as cousas a mellor”, afirma el candidato

Antonio Cabaleiro nació en 1990 en Chapela, donde cursó la Educación Primaria y Secundaria en el colegio público de Laredo y en el IES de Chapela, respectivamente. Cuando tuvo que decidir la rama para su futuro profesional escogió FP de Administración y Finanzas en el IES Pedro Floriani. Completaría su formación con el grado de Comercio de la Universidade de Vigo, para después trasladarse a Irlanda a estudiar Bachelor of Business en GMIT y rematar su etapa de estudio con un máster en Finanzas de la UVigo. Rivas destaca se trata de una persona “moi preparada e que pode aportar moito ao concello”, pero sobre todo valora que quiere “contribuír coa ilusión e as ganas da xente nova”.

En este sentido, el propio Cabaleiro su “ilusión” por poder formar parte del equipo de Rivas y seguir los pasos en política de su padre. “Creo que é unha lista completa na que hai un equilibrio entre xente nova e preparada e xente máis maior con experiencia en política ou en cargos públicos. É moi importante que a xente xove desperte de novo o interese pola política e polo desenvolvemento do seu municipio. Agora mesmo hai un problema moi grande na sociedade que é a falta de involucramento por parte da xuventude na vida política, moitos deles nin sequera votan. Creo que a miña presenza e o meu traballo pode facer que isto mude, pois a miña intención é demostrarlle aos máis novos que se poden cambiar as cousas para mellor e devolverlles a confianza”, justifica el candidato del PSOE.

Cabaleiro siempre ha sido una persona implicada en la vida social de Chapela y Redondela a través del deporte. “Xoguei moitos anos no Chapela C.F. do que agora formo parte como directivo e no que traballo achegando o meu coñecemento sobre finanzas e xestión administrativa. Gracias ao deporte descubrín que teño moito que aportar á cidadanía e que a miña experiencia pode valer para facer un nexo entre as necesidades da xente e a administración local”, señala.