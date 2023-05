“Estamos a dos concejales de la mayoría absoluta y ese es nuestro objetivo”

La candidata del BNG para las elecciones municipales del 28 de mayo en Ponteareas es la actual alcaldesa, Cristina Fernández Davila, regidora desde diciembre de 2020; en funciones primero y, después, elegida en pleno, en mayo de 2021, tras la renuncia por motivos de salud del alcalde nacionalista fallecido, Xosé Represas. Lleva en la Corporación desde 2012 y por primera vez es cabeza de lista.

– Es alcaldesa pero nunca ha sido candidata ¿Se siente preparada para que la evalúen las urnas?

– Pienso que sí. Más que nada porque ya tenía experiencia, no desde hace dos años, sino porque yo empecé en política en 2011, fue la primera vez que me presenté a unas elecciones, y he sido concejala desde noviembre de 2012; primero en la oposición hasta 2015, y después en el gobierno llevando distintas áreas, hasta que coincidió esa circunstancia en diciembre de 2020 y pasé a ser alcaldesa en funciones. No solo tengo experiencia desde la oposición y desde el gobierno, sino que conozco en este momento todas las áreas del Concello mejor que nadie de los que se presentan. Lo tengo claro.

–La actual edil de Promoción Económica, Eva Gil, es la número 2 de su candidatura. ¿Está satisfecha con su labor estos cuatro años para dinamizar el comercio local?

–Sí. De hecho está de número dos por algo. Es una persona muy responsable, muy empática con todos los problemas que se dieron en todos estos años, de distinta índole, incluso en la época de la pandemia cuando el comercio tuvo que estar cerrado. Con todas las circunstancias de las humanizaciones. Atendió siempre muy bien y estuvo siempre en contacto directo con todos los sectores económicos de Ponteareas, entre ellos, el comercio.

–La cara visible de las humanizaciones y cambios en el tráfico ha sido el edil de Mobilidade, Roberto Mera, que no le acompaña en la candidatura. ¿Continuará peatonalizando calles si gobierna usted?

–Eso lo tenemos claro. Nuestro proyecto, ya desde 2015, no está basado en la peatonalización, sino en la recuperación del espacio público para las personas. Eso, evidentemente, conlleva distintas circunstancias y una de ellas es retirar la inmensa mayoría del tráfico rodado del centro urbano. Es cierto que en este momento, las vecinas y vecinos notan un cambio trascendental porque hasta ahora andábamos dando vueltas a una rotonda que era la Praza de Bugallal, y en este momento, cualquiera que en realidad tenga la necesidad de acercarse a un edificio para recoger a una persona con movilidad reducida, a un mayor, un bebé, un paquete grande o cualquier compra en un negocio puede hacerlo en la misma puerta, y antes no se podía hacer. Por eso, una vez que pasamos por la incomodidad de las obras, por ese cambio de mentalidad con un modelo diferente de movilidad, ahora creo que las personas están disfrutando del espacio público. Vemos a familias jugando con niños pequeños, muchísimos adolescentes que no sabíamos dónde estaban, ahora están en las plazas y calles peatonalizadas porque son espacios de convivencia; la gente mayor, las personas que tienen movilidad reducida estaban prácticamente enclaustradas en sus casas porque las aceras que teníamos eran muy pequeñas y todo estaba invadido de coches, y ahora, por fin, se les ve, porque se ha creado un espacio de convivencia.

–Y las parroquias ¿Están bien atendidas?

–Como nunca. Lo digo con orgullo, pero también con humildad. Hay cosas que no se hicieron bien y se están poniendo todos los medios para resolverlas y, gracias a esos errores, aprendemos para en el futuro hacer las cosas mejor. Atendimos las parroquias y les dimos voz, como nunca antes. Se priorizaron las necesidades que los vecinos y los colectivos de cada parroquia nos decían. Se descentralizó la cultura para llevarla a las parroquias, con eventos musicales y culturales. Se dieron 50.000 euros todos los años para los gastos de las casas culturales. Ayudas para las traídas de aguas. Como prioritario nos marcamos que todas las viviendas tuvieran acceso rodado en caminos públicos y tenemos más del 90% conseguido. Se hizo cambio de luminarias que supusieron 4 millones de euros, además de otras obras específicas. El próximo mandato será el del saneamiento, conseguimos 14 millones para la ampliación de la depuradora, necesaria para llevar el saneamiento a las 19 parroquias en las que falta.

– Bipartito, tripartito... ¿Cualquier coalición para que el BNG gobierne?

– El BNG no está ahora en ese punto. Pasamos de 5 concejales en 2015 a 9 concejales en 2019, casi duplicamos el número de votos. Ahora estamos a solo dos concejales de la mayoría absoluta y ese es nuestro objetivo, y no tenemos techo. Sabemos que tenemos detrás un balance impresionante. Nunca se hizo tanto en tan poco tiempo, en dos mandatos, teniendo en cuenta que cogimos un Concello en bancarrota. Nuestra buena gestión nos avala.