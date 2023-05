Baiona retoma la reforma de la plaza Victoria Cadaval

La humanización de la plaza Victoria Cadaval de Sabarís había quedado descartada tras perder el Concello de Baiona la inversión de 1,1 millones que la Xunta había previsto para modernizar este espacio de encuentro vecinal y su entorno y cerrar el círculo de la transformación urbana de Sabarís. Ahora el proyecto vuelve a la escena política. El gobierno municipal nunca ha renunciado a la reforma para convertir el recinto en más accesible y amable, por lo que ha elaborado un proyecto de 500.000 euros. Acaba de presentarlo a la línea de ayudas PON2030 de la Diputación de Pontevedra.

Según asegura el alcalde, Carlos Gómez Prado, el proyecto ha superado la puntuación técnica requerida por el organismo provincial y solo falta la confirmación de la subvención por parte de la junta de gobierno. “O proxecto cambiará por completo a praza, que necesita esta renovación integral para mellorar a súa accesibilidade”, explica el regidor, quien asegura que “os veciños e veciñas de Sabarís terán un novo centro neurálxico para o seu tempo de lecer”.

La obra incluirá el cambio de pavimento, dotación de zonas verdes y alumbrado renovado con tecnología LED

Gómez afirma que la iniciativa responda a la “lealdade con Sabarís” que siempre ha mantenido su gobierno, “a diferencia do PP e da Xunta de Galicia”. Se refiere al conflicto institucional que generó en su momento el proyecto, que acabó en pleito judicial con resultado negativo para el Concello.

La Consellería de Medio Ambiente y el Concello habían firmado un convenio en 2016 para llevar a cabo esta última fase de la humanización de Sabarís. Tras renovar las calles Julián Valverde y Areas quedaba por acondicionar la plaza Victoria Cadaval y el último tramo de Julián Valverde y la Rúa Porta do Sol. El departamento de la Xunta redactó el proyecto y sacó a concurso las obras con la previsión de iniciarlas tras el verano de 2018. Tras requerir hasta cuatro veces sin éxito al Concello la cesión de los terrenos para arrancar, la consellería acabó por rescindir el acuerdo y retirar la inversión en febrero de 2020. El Ayuntamiento acudió a los tribunales y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón a la Administración autonómica en 2021.

El actual proyecto es de menor cuantía porque se reduce a la superficie de la plaza, no incluye las calles aledañas. La dotará de “amplos espazos de descanso, zonas verdes e un alumeado renovado con tecnoloxía LED”, señala el alcalde. Gómez Prado afirma que “esta actuación supón un paso máis no novo modelo de vila posto en marcha neste mandato, con pequenas obras e con proxectos máis grandes, como a reforma do paseo Pinzón, as obras na rúa Carabela Pinta e agora na praza Victoria Cadaval”.