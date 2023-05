“Se conseguimos tombar o campo de golf foi pola unión dos veciños de Baredo”

Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga y en Baredo han conseguido extraer algo positivo de los siete años de pelea para librarse del campo de golf diseñado para su monte comunal. Si algo ha conseguido aquel complejo deportivo que no pasó de proyecto fue “unir a todos os veciños e veciñas”. Y de eso están “moi orgullosos”. Así lo demostraron ayer en el Concello de Baiona, a donde regresaron con camisetas y pancartas, pero esta vez para celebrar su triunfo. “Se conseguimos tombar o campo de golf foi pola unión dos veciños”, repetían.

No han faltado a un pleno desde aquel mes de agosto de 2017 en que el Concello de Baiona expuso al público el Plan Especial de Dotacións e Infraestruturas As Costeiras, el documento integrado en el Plan Xeral que permitiría el desarrollo del mayor complejo deportivo de la provincia en 675.000 metros cuadrados de superficie –más de la mitad, 350.000, ocupados por el recinto verde de 18 hoyos– si aparecía algún inversor dispuesto a desembolsar los 14 millones de euros necesarios. Además de presentar más de 3.000 alegaciones, recoger firmas y llevar a cabo toda clase de protestas, cada mes acudía una representación vecinal al salón de plenos con sus carteles y camisetas, para que a ningún dirigente político se le olvidasen sus reivindicaciones. Consiguieron primero que el anterior gobierno desistiese en unos meses, en febrero de 2018. Costó cinco años hacerlo desaparecer para siempre del planeamiento baionés. La burocracia. Baiona borra el campo de golf del mapa Pero ayer llegó el día en que la Corporación aprobó por unanimidad la retirada del documento y hubo sonrisas, aplausos y muchas felicitaciones para los vecinos por parte de todos los grupos políticos. Por su tesón y su aguante. “Hai que agradecer que os veciños estiveran aí todo este tempo, ao pé do canón seis anos”, destacaba ayer Cristina Giráldez, una de las portavoces. Y eso que hubo una pandemia de por medio. “Non podiamos ir aos plenos, nin reunirnos, nin protestar na rúa, pero estivemos sempre moi pendentes de todo o procedemento administrativo por vía telefónica”, recalca. “E a xente nunca deixou de interesarse e preguntar”, añade. “Aquí todo o mundo deixou atrás ideoloxías. Defendemos o noso monte, o noso patrimonio, a nosa saúde e a nosa auga" Estaban todos a una. “Aquí todo o mundo deixou atrás ideoloxías. Defendemos o noso monte, o noso patrimonio, a nosa saúde e a nosa auga. As consecuencias do campo de golf ían ser iguais para todos”. Los afectados temían que el riego de la hierba secase los manantiales que surten sus traídas de agua vecinales y que los pesticidas los contaminasen. Y gente de todas las edades y de la gran mayoría de las casas de la parroquia se implicó “para defender a saúde dos nosos fillos e netos”. Ahora falta que la Xunta dé el visto bueno definitivo a la retirada del proyecto para respirar tranquilos. Confían en que no surjan más incidencias y esperan celebrar una gran fiesta cuando llegue ese momento.