Eliminan el refuerzo de personal del Juzgado de Redondela pese al elevado volumen de trabajo

El sindicato AXG-CUT de la Administración de Justicia denuncia la eliminación del personal de refuerzo en los Juzgados de Redondela pese a la sobrecarga de trabajo que soporta. Una decisión que contrasta con los datos del elevado volumen laboral de estas dependencias, ya que los señalamientos a juicio se incrementaron el pasado año un 31% y las sentencias un 26%, según los datos del Consello Xeral do Poder Xudicial, que además no tienen en cuenta la repercusión de la reciente huelga de letrados judiciales que está previsto que los empeore.

Según explica el responsable de Alternativas na Xustiza de Vigo, Pablo Valeiras, durante años los Juzgados de Redondela “estiveron sobrecargados como consecuencia da falta de interese da Xunta en poñer as medidas de reforzo necesarias, o que provocaba unha mobilidade dos xuíces, letrados, xestores, tramitadores e auxilio constante”. Ante esta situación desde AXG-CUT solicitaron tanto al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como a la Xunta la creación de un tercer juzgado, “xa que os números avalan a súa creación, tanto por poboación como por litioxidade”, así como dotar de plazas de refuerzo en las dos salas para minimizar la sobrecarga mientras no se creaba la tercera.

Los refuerzos de personal se consiguieron en 2016, sin embargo ahora, “cando as cousas comezaban a rodar, nun novo movemento absolutamente errático a Xunta decide ante a sorpresa de todos suprimir o reforzo do Xulgado nº 2, e nuns poucos días suprimirá o reforzo do nº 1”, denuncia Valeiras.

La situación se agravó más esta semana cuando la Dirección Xeral de Xustiza decidió no cubrir una plaza de tramitador en el Juzgado número 2 que lleva vacante más de quince días, una decisión que según Valeiras demuestra la falta de preocupación por los ciudadanos, ya que repercutirá en un peor funcionamiento, teniendo en cuenta además que el Juzgado nº 1 lleva el Rexistro Civil y el nº 2 los casos de violencia de género.

Ante esta situación, desde AXG-CUT exigen a la Xunta que cubra la plaza de tramitación de la sala nº2 y que vuelva a crear una plaza de refuerzo, como existía en el momento que mejor funcionaba el juzgado.

Asimismo reclaman que se mantenga el personal refuerzo en el nº1 que en los próximos días la Xunta tiene intención de suprimir.

Y por último, vuelven a demandar la creación de un tercer juzgado como solución definitiva a los problemas.