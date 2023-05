Silva asegura que el PSOE ampliará sus alcaldías en el área de Vigo

La presidenta del PSdeG y de la Diputación, Carmela Silva, se montó ayer convencida de que el 28-M conseguirán mejorar “os espectaculares resultados de hai catro anos” y lograrán ampliar el número de alcaldías en el Área Metropolitana de Vigo. Silva compareció ayer en Redondela junto a los candidatos socialistas del sur de la provincia donde hizo balance de las “transformacións que teñen impulsado nos eidos do urbanismo, da igualdade, do medio ambiente e do desenvolvemento económico e social” en los municipios en los que gobiernan, y cargó contra el PP, al que ve débil en el área de Vigo: “Tivo que rebuscar no baúl dos recordos para presentar candidaturas en municipios tan senlleiros como Redondela, Baiona ou Ponteareas; concorren con alcaldables do NoDo, dun pasado que ninguén bota de menos”, indicó.

Silva estuvo acompañada de la alcaldesa redondelana, Digna Rivas; de los alcaldes de Gondomar, Paco Ferreira; Nigrán, Juan González; A Cañiza, Luís Piña; A Guarda, Antonio Lomba y Fornelos de Montes, Emiliano Lage. Participaron también los candidatos de Mos, Victoria Alonso; Tomiño, Violeta de Santiago; Oia, Gerardo Rodríguez; As Neves, Marcelino Couto; Ponteareas, Delfín Domínguez; Porriño, David Alonso; Pazos de Borbén, Anselmo Táboas y Soutomaior, Silvia Cernadas. "A Xunta non está xestionando nin con eficacia nin con transparencia e as consecuencias pagarémolas tódolos galegos" La presidenta del PSdeG destacó que las próximas elecciones municipales son una oportunidad muy valiosa para la ciudadanía. “Necesitamos alcaldesas e alcaldes con talento, forza e ideas para aproveitar o apoio que a Diputación vai seguir dando e, ademais, a oportunidade única que supoñen os fondos europeos Next Generation que o Goberno de España está a compartir coa Administración local". Silva comparó el esfuerzo del Gobierno con la opacidad de la Xunta en el reparto de estos fondos, "como vén de acreditar un demoledor informe do Consello de Contas no que queda claro que a Xunta non está xestionando nin con eficacia nin con transparencia e as consecuencias pagarémolas tódolos galegos e galegas”. Para la dirigente socialista a la provincia le interesa que el PSOE esté al frente de las instituciones "porque cando nós gobernamos hai alianzas, hai colaboración e tódolos concellos avanzan”, puntualizó, “e por iso comparecemos coa máxima ilusión e mirando á cara á xente”. En el lado contrario, señaló que hay un PP "sen modelo de provincia e que demostra tódolos días dende a Xunta o seu carácter antimunicipalista”. La presidenta de los socialistas gallegos lamentó que la derecha "só poida ofrecer un ramillete de persoas que estaban moi ben colocadas e que se fallan no obxectivo alcanzar esas alcaldías obterán como pronto pago outro cargo compensatorio”. Por último, Silva detalló que la Diputación invirtió 255 millones de euros en los dos últimos mandatos en las comarcas de Redondela, A Louriña, Val Miñor, Baixo Miño y Condado-Paradanta. Unas partidas que permitieron sacar adelante 2.539 obras “que están aí, porque en toda a provincia só hai carteis de obras da Diputación ou das grandes actuacións estratéxicas do Estado, porque a Xunta aquí, nestas comarcas, nin sequera cumpre cos convenios que asina, como sabe moi ben Digna Rivas a propósito da avenida de Mendiño”. Obras en todos los municipios La presidenta aludió a la nueva biblioteca de Nigrán, las plazas de Gondomar, el paseo Pinzón de Baiona, el pabellón de A Sangriña (A Guarda), la reformada plaza de abastos de O Rosal, la alameda y la plaza de O Seixo de Tomiño, el recuperado núcleo de Paramos (Tui), la nueva plaza de A Burgueira (Oia), el centro cultural de Rubiós o la calle Eira da Liñaza (As Neves), los remozados jardines de Mondariz-Balneario, las termas de Salvaterra, la recuperada piscina de A Cañiza, el entorno de la iglesia de Lamosa (Covelo), el campo de fútbol de A Lagoa (Mondariz), el núcleo de Paraños (Covelo), la plaza Ana Pastor (Crecente), el camino seguro al colegio Ramiro Sabell (Pontareas), la reforma de la biblioteca y yodas las sendas peatonales de Mos, el módulo de atletismo de Porriño, la modernización del campo de fútbol del Salgueirón y las urbanizaciones en Arcade (Soutomaior), el nuevo campo de la feria y el nuevo centro social de A Devesa (Salceda) y, finalmente, las humanizaciones de Santa Mariña y el barrio de A Picota (Redondela). “Cada unha desas máis de 2.500 obras é un éxito da colaboración dende a Diputación máis municipalista da historia e a demostración de que cando as mulleres e homes do partido socialista gobernamos avanzan os concellos, avanzan as comarcas e avanza toda a provincia”.