El candidato del BNG de Soutomaior, Manu Lourenzo, advierte de la preocupación existente entre el sector de la pesca y el marisqueo del interior de la ría ante el proyecto de la nueva depuradora de Arcade, de mayor tamaño que la actual, “debido a que manterá o punto de verquido enriba dos bancos marisqueiros”.

Lourenzo acusa a Augas de Galicia de “ocultar” el proyecto de esta infraestructura al negarle el derecho que le asiste para consultalo como diputado autonómico.“Queremos ver as alternativas e as consecuencias de manter aquí o punto de verquido antes de que sexa demasiado tarde”, justifica.

El líder nacionalista asegura que la comparecencia realizada por la directora de Augas de Galicia en el Parlamento, “na que confirmou que o punto de vertido sería o mesmo que o actual, fixo saltar todas as alarmas entre a veciñanza”.

En concreto, señala que la depuradora será mucho mayor que la actual y contará con un sistema para separar las aguas pluviales y fecales. "Levo 2 meses pedíndo o proxecto polo artigo 9 de regulamento do Parlamento pero incumpren a lei e néganse a remitilo”.

El portavoz municipal del BNG señaló también que llevan "unha década de atraso e de promesas incumpridas" con la depuradora y denuncia que se han perdido dos millones de euros "e todo para que agora nos digan que imos ter catro concellos e unha depuradora moito maior vertendo no mesmo sitio que a actual. Se isto non vai ter impacto para a veciñanza, non sabemos por que están incumprindo a lei e impedindo que poidamos sequera coñecer o proxecto, as alternativas e as consecuencias que terá”, concluye Lourenzo.