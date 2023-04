La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, calificó ayer de “falso” el comunicado difundido por el PP a través de las redes sociales sobre las obras de derribo de las antiguas casas de los maestros de la Avenida de Mendiño, realizadas durante los últimos días. La regidora local asegura que los trabajos se están ejecutando “con tódalas medidas de seguridade que o propio plan de seguridade e saúde da obra estipula e con todas as autorizacións das distintas administracións”.

Además subraya que siempre se tuvo en cuenta la seguridad de los viandantes y del alumnado de los institutos y centros escolares del entorno. “O derrube executouse en horario non lectivo e contando con todas as medidas de seguridade necesarias”, explica Rivas, que critica a los populares por generar “alarma social” con falsedades. “Unha campaña electoral non te da permiso para mentir, en política non todo vale. É unha vergoña que o PP alarme outra vez a cidadanía de forma innecesaria”, lamenta la regidora.

La dirigente municipal afirma que la demolición del inmueble se realizó el pasado fin de semana y durante toda esta semana se procedió a la retirada de todos los escombros hasta completar un total de ocho días de obra.

El propio coordinador de seguridad de la obra, Pablo Garrido Orge, deja claro que se ha cumplido “escrupulosamente” el plan de seguridad aprobado. “Acordouse coa unidade técnica de Educación executar o derrube durante a fin de semana, como así se fixo, para evitar calquera risco. Asumindo o sobre custo desta medida a propia empresa construtora. A dirección de obra entende que a carga de escombros non representa o máis mínimo perigo para o patio do IES San Simón e acordouse o estacionamento de vehículos de carga e descarga de escombros”. Garrido aclara que la carga de escombros se realizó a once metros del patio y se instaló un vallado de cinco metros de altura para evitar riesgos”.

Rivas dice que “o verdadeiro perigo era ter un edificio en ruínas, co aleiro apiques de caer e pasando centos de nenos por diante”.