O auditorio municipal de Nigrán acolle mañá domingo a última sesión do ciclo de cine galego organizado polo Concello, no que se proxectaron semanas atrás as películas “As Bestas” e “Matria”. Agora os espectadores poderán ver “O Corpo Aberto”, de Ángeles Huerta, filme triunfador dos premios Mestre Mateo 2022 que conta a historia de Miguel, un xove profesor de aldea na montaña entre Galicia e Portugal a principios do século XX.