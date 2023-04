“Aporto amor a Ponteareas y capacidad de gestión pública”

La candidata del PP a las elecciones municipales del 28 de mayo en Ponteareas, Nava Castro, asegura que cada día que pasa siente más el calor de las vecinas y vecinos del municipio, y se muestra convencida de que se va a traducir en votos haciendo posible el cambio de gobierno. “Llegar a ser alcalde o alcadesa de tu pueblo creo que es una de las mayores satisfacciones que un político puede tener”, dice la política de la villa del Corpus que más proyección ha tenido en la localidad en los últimos veinte años, ocupando puestos en el Congreso español o con puestos de gestión en la Xunta.

– ¿Cómo está desarrollándose la precampaña?

–Yo creo que bien. Estoy favorablemente sorprendida de la respuesta de los vecinos y vecinas de Ponteareas en este contacto permanente que mantenemos para escuchar y plantear nuestras ideas.

– ¿Más escuchar o más plantear?

– En esta primera fase sobre todo escuchar e intercambiar pareceres. Creo que la gente de Ponteareas necesitaba ser escuchada, este gobierno ha gobernado de espaldas a los vecinos y creo que es necesario ese paso. Después los planteamientos y nuestro proyecto para Ponteareas, sin imposiciones y en constante diálogo con la ciudadanía… Estar al lado de los vecinos, escucharlos, apoyarlos y ayudarlos esta siendo ya ahora, y será cuando sea alcaldesa, mi objetivo fundamental.

– Parece que lo fundamental para usted es el diálogo. ¿Es lo que aportará?

– Fundamentalmente quiero aportar amor a Ponteareas y capacidad de gestión contrastada en la administración pública. Con ese cóctel y el magnífico equipo que me acompaña vamos a llevar a Ponteareas al lugar que le corresponde. Hay que recuperar el tiempo perdido, pero, por supuesto, siempre dialogar, lo que más ha faltado estos años.

– ¿Cuál será el tratamiento del PP con respecto a las humanizaciones y movilidad si ganan ustedes?

– Creo que es importante tener espacios para la ciudadanía, para caminar, jardines… Pero eso debe estar acompañado de proyectos de movilidad adecuados. Por ejemplo, echo en falta un aparcamiento subterráneo en la plaza de Bugallal. Ahí se ha perdido una oportunidad difícil de recuperar, y ya no entró en si me gusta más o menos, pero es cierto que tantos meses de obras daban para hacer un aparcamiento subterráneo con varios sótanos. Por tanto, lo plantearé en el entorno del Sportivo y en el entorno de Santa Ana. Tampoco estoy de acuerdo en que Ponteareas se cierre a cal y canto a los coches, creo que son compatibles calles y plazas humanas con espacios para que pasen coches a determinadas horas del día. Desde luego a eso hay que darle una vuelta y volver a reformular.

– ¿Culpa usted al gobierno local del enfriamiento del comercio?

– Estamos en un cambio de ciclo ya desde hace algunos años y el comercio está especialmente afectado por las ventas online, pero hay lugares donde les afecta más y lugares donde les afecta menos, y a Ponteareas les afecta más porque no se está haciendo nada. Yo voy a proponer una concejalía exclusiva de comercio, con diálogo permanente con el sector y una mesa de comercio que funcione. Ponteareas debe recuperar su protagonismo como cabecera de comarca que tuvo durante muchos años.

– Pero Ponteareas no es solo un espacio urbano.

– Claro, el territorio de Ponteareas tiene más de 125 kilómetros cuadrados. No se puede atender una parte y desatender otra. La mayoría de las parroquias están abandonadas, no hay desbroces ni se cuidan sus carreteras, parques y servicios, tampoco se han creado nuevos… No hay mantenimientos. Un gobierno municipal con tantos concejales debe atender a todas las áreas, a todo su territorio. Las vecinas y vecinos somos todos iguales.

– Usted llega a la candidatura desde un puesto como la dirección de Turismo de Galicia, con un resultado muy valorado y con mayor proyección política… ¿Es Ponteareas su verdadera apuesta de futuro?

– Esta es mi casa, mis orígenes y aseguro que voy a dar lo mejor de mí. Porque Ponteareas es mi casa y no se merece más que tener lo mejor. Por lo demás, yo siempre he estado donde el partido me ha necesitado. En Comercio, en Turismo, como diputada en Madrid y ahora como candidata a la Alcaldía de Ponteareas, por convicción propia y porque el partido me lo ha planteado. Y estoy aquí ilusionada porque es mi pueblo, de donde nunca me marché, por cierto, pues siempre lo he elegido como ciudad de residencia. Aquí tengo mi familia y muchos de mis amigos y quiero lo mejor para Ponteareas. Dirigir un Ayuntamiento no es un reto menor que dirigir el Turismo de Galicia y ganar las elecciones es mi primer objetivo porque sé que los demás se unen siempre contra el PP.