La oficina del Consorcio de Augas do Louro ha cambiado su ubicación de atención al público en Porriño, a propuesta del presidente de la entidad, Alejandro Lorenzo, con el fin de acercar al ciudadano estas instalaciones, para que sean conocedores de los servicios que ofrece. El Consorcio de Augas do Louro cuenta con oficinas en cada uno de los concellos que integra: Mos, Porriño, Salceda de Caselas y Tui. En el caso de Porriño, se traslada a un local a pie de calle, un bajo y no una segunda planta como hasta ahora, cerca de la casa consistorial, concretamente en el número 5 de la calle Antonio Palacios. El horario de atención al público seguirá siendo el mismo, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.