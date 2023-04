No ano 1929, José Gil proxectaba en Redondela “Vertixe de Harold Lloyd”, unha película de 1921. O mesmo filme foi visto onte na vila choqueira polo alumnado do Instituto co Cinemóbil. Este atópase de xira por Galicia para achegar a figura de José Gil. A unidade parará hoxe e mañá en Baiona con actividades de mañá e tarde.