Gondomar proyecta otra peatonalización en la alameda de San Benito por un millón

El Concello de Gondomar extenderá su política de humanizaciones de espacios públicos a la plaza Manuel Alonso, más conocida como alameda de San Benito por su proximidad a la iglesia parroquial. En línea con las recientes transformaciones de la A Paradela y Rosalía de Castro, el gobierno municipal pretende cambiar el aspecto de este otro lugar de esparcimiento con una inversión de 1.198.353 euros que espera obtener de la Diputación de Pontevedra. Así lo aprobó en un pleno extraordinario del viernes con el rechazo de la oposición.

El proyecto dejará el espacio a una misma altura a través de una plataforma única. Se eliminará la elevación central actual para facilitar la comunicación transversal en toda su extensión. Según la documentación publicada en la web municipal, se eliminará el tráfico rodado en dos de las tres vías que rodean la alameda. Los vehículos podrán circular libremente por la Rúa San Bieito, mientras que se restringirán a residentes y a servicios de carga y descarga las calles Manuel Losada y Cruz de Mera. La velocidad se limitará a diez kilómetros por hora en todos ellos.

Las obras se aprovecharán para sustituir tuberías de saneamiento, habilitar separativa de pluviales y soterrar cableado. Se colocará asimismo ornamentación vegetal y mobiliario urbano, además de renovar el alumbrado.

El gobierno municipal decidió acelerar el proyecto hace un mes y medio, cuando la Diputación lanzó una nueva línea de subvenciones del Programa Provincial de Infraestruturas e Dotacións Singulares para a Execución da Axenda 2030. “Tivemos que elaboralo a correr para entrar na convocatoria”, explica el alcalde, Paco Ferreira. El arquitecto municipal, José Antonio Álvarez, se encargó de redactarlo con la colaboración del también arquitecto Pablo Muíños e “obtivemos a autorización de Patrimonio nun mes”, explica el regidor, que convocó el pleno extraordinario para entregar la propuesta en el plazo marcado.

El entorno perderá quince plazas de aparcamiento que Ferreira espera recuperar en el parking situado a pocos metros. “Imos reformalo para gañar espazo para os coches retirando a farola central e os colectores”, indica. Además, asegura negociar con el Obispado el alquiler de una finca situada en las proximidades para habilitar otro “leiraparking” con cabida para trescientos vehículos.

La oposición acusa al gobierno de convertir la villa en “ciudad dormitorio”

La oposición ha mostrado su rechazo a esta nueva peatonalización a través de las redes al considerar que contribuirá a convertir la villa en “ciudad dormitorio”. La portavoz del PP, Paula Bouzós, acusa alcalde de querer “outra praza peonil, todo empedrado, sen árbores, sen aparcamento e co paso mínimo de coches”. Califica la iniciativa de “un novo atropelo á economía e ao futuro de Gondomar, porque a este ritmo Gondomar quedará deserto”, añade.

Por su parte, el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, reclama “que nos expliquen os ideólogos deste modelo como van eliminar CO2 cortando as árbores ou obrigándonos a ir mercar en coche a Vigo ou Porto do Molle. Por que non falan coa xente que vivimos e traballamos na vila?”, recalca.

“Prefiro que me acusen de facer obras que de perder un millón de euros”

El alcalde considera que estas obras cerrarán el círculo de la transformación de la malla urbana. Ferreira asegura que los negocios no se verán perjudicados “porque poderán pasar os coches para carga e descarga nos negocios, como ocorre noutros puntos” y que se podrán realizar modificaciones de acuerdo con los vecinos. “Prefiro que me acusen de facer obras que de perder un millón de euros”, subraya.