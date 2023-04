El desbloqueo de la Plisan “tras años de parálisis por la incapacidad del Partido Popular” estuvo muy presente en la presentación de la candidatura del PSdeG-PSOE, encabezada por Félix González, en Salvaterra. El candidato estuvo arropado por el secretario provincial y delegado de Zona Franca, David Regades, a quien agradeció que, “lo que hace bien poco, como dice David, eran terrenos con toxos y xestas, sea ahora la parcela de la fábrica de Albo, donde ya trabajan 250 personas”.

Al acto, celebrado en la Casa da Cultura, acudió también la alcaldesa de Salceda, Verónica Tourón, y más de un centenar de vecinos y vecinas. A todos ello, González los animó a “apostar por un cambio de políticas y un cambio en el Concello, como ya hicieron Salceda o A Cañiza, que están avanzando de la mano de gobiernos socialistas”.

El cabeza del lista del PSOE afirmó que Salvaterra debe dar la espalda a un PP “que no supo poner en marcha un suelo empresarial estratégico para Galicia y que de no ser por Zona Franca seguiría parado”. “Nunca más debemos tener en la alcaldía agente que paraliza la llegada de empresas”, criticó Félix González, que también lamentó la “incapacidad de gestión de un Concello que pierde subvenciones por no tener el talento de presentar buenos proyecto, que abandonó el rural y que tiene como emblema su política turística y el cierre de su oficina de información”.

Por otro lado, el socialista también criticó que el Concello tenga dos millones de euros de facturas sin pagar a sus proveedores, con un presupuesto de seis millones. “Lo peor de todo es que parece gasto de última hora que responde a un intento desesperado de contentar a las parroquias por puro miedo a perder la alcaldía, algo que va a suceder porque lo que se hace a última hora, a correr, no sirve de nada”, acusó González, apuntando que el PSOE lleva “una lista renovada, con más mujeres que hombres, con gente preparada y con muchas ganas de trabajar por Salvaterra”.