Hoy a las 20 horas se presenta en el Multiusos de Chapela el libro de Ángela Méndez “O verme que quería voar”. Es la primera obra de literatura infantil de la expresidenta y actual secretaria de la AVV de Chapela, ilustrada por la también vecina Noa López Lorenzo y publicada por la editorial Belagua.

–¿Cómo surgió este libro?

–Tengo una nieta muy curiosa, Neus, que quiere saberlo todo. Siempre me pide que le cuente una historia y juntas la inventamos, con animales de personajes. Al cabo de unos días me decía que volviese a contarle ese cuento, y daba detalles de los que no me acordaba. Por eso decidí escribirlos y publicarlos. Le mandé los textos a Noa y ella los ilustró. Tras enviar el trabajo a varias editoriales, a Belagua le interesó.

–¿De qué trata?

–Es un cuento que preparé para que mi nieta lo contara en el cole. Habla de un gusano que sueña con volar y le pregunta a una mariposa cómo lo consiguió ella. La mariposa le dice que un día, tendrá mucho sueño y dormirá en un saquito, y cuando se despierte podrá volar. Con esto quiero decir que cada uno tiene sus sueños y que con un poquito de esfuerzo, se consiguen. A sus 7 años, Neus me lo dice: “Es cierto abuela, leyendo puedes volar con la imaginación”. El libro trata de una metamorfosis, como es la de la crisálida a mariposa, y cómo con el paso del tiempo, todos vamos descubriendo capacidades y habilidades que poseemos para poder alcanzar nuestros sueños.

–Además de las ilustraciones de Noa, el libro se puede colorear.

– A la editorial le pareció interesante que los niños le dieran sus colores a los personajes. Es una manera de potenciar su creatividad y la diversidad. Porque no hay colores feos o bonitos, todos son válidos según los gustos. Cada niño podrá exponer su belleza como quiera.

–Aún te quedan más cuentos...

–Tengo escritos de momento ocho y Noa los está dibujando. En ellos trato, a través de los animales, temas como el bullying. Tenemos a “Ena la hiena”, que es malvada y se ríe del elefante o de la jirafa, hasta que en una pirueta se cae al río y un cocodrilo casi se la come, pero la ayudan otros animales. Ena nació salvaje pero se dio cuenta de que somos distintos y tenemos que respetarnos. Otro es “El duende de las piruletas”, que surgió en un viaje en coche con Neus. En algunos cuentos, mi nieta también es la autora.