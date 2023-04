El PSOE repesca para la lista de Gondomar a un edil que expulsó por tránsfuga en 2009

El alcalde de Gondomar y candidato a la reelección por el PSOE, Paco Ferreira, ha dado a conocer a los integrantes de su lista en las últimas semanas a través de las redes. En los primeros puestos mantiene a los miembros de su actual equipo: Nuria Lameiro repite como número 2, Brais Misa sube del 8 al 3, Iria Lamas baja del 3 al 4, José Manuel Chamorro desciende un puesto del 4 al 5 y Rocío Goberna se mantiene en el sexto lugar. Todos posan junto a él, con cuatro dedos de una mano levantados y tras un cartel con el hashtag #4máis, el lema con el que piden otros cuatro años de confianza a los electores que les otorgaron la mayoría absoluta en 2019.

La sorpresa llegó la madrugada del martes, cuando el que alzaba las falanges junto al regidor como número 7 de la candidatura era Manuel Gómez, un histórico de la política local que se forjó en las filas socialistas durante 28 años como militante, desde 1981 hasta que la ejecutiva federal del partido lo expulsó en 2009. La comisión del Pacto Antitransfuguismo había declarado tránsfugas a los firmantes de la moción de censura que derrocó al entonces alcalde del BNG, Antonio Araúxo: los ediles de PP, PSOE y Move Gondomar.

“Pasaron 15 anos daquilo e Manuel é un home que amosou o seu compromiso por Gondomar", afirma el alcalde

Quince años después, aquel episodio es agua pasada para el PSdeG. “Pasaron 15 anos daquilo e Manuel é un home que amosou o seu compromiso por Gondomar e que se incorpora a un proxecto municipalista que contribuirá a seguir mudando o noso Concello”, manifestaba ayer el alcaldable.

El partido le ha perdonado

El partido no tiene “nada que reprochar” al candidato al respecto. Gómez entra en la lista como independiente después de liderar las candidaturas de la formación independiente Iniciativa por Gondomar (IxG) en 2011 y 2015 y de Ciudadanos en 2019, pero la ejecutiva autonómica le abre la puerta incluso a volver a la militancia porque “un expediente disciplinario non dura toda a vida” . Desde la provincial, el secretario xeral, David Regades, también respalda la decisión de incorporarlo. “Creemos en la autonomía local y en el fantástico trabajo que están haciendo el alcalde y su equipo de gobierno”, comentaba ayer.

“Non me considero tránsfuga, considérome un gondomareño que quere traballar por Gondomar”, deja claro Gómez

Con ese recibimiento, Gómez siente que ha vuelto “á casa” a sus 62 años. “Non me considero tránsfuga, considérome un gondomareño que quere traballar por Gondomar”, afirmaba ayer. En su momento apoyó la moción de censura porque creyó que “era o mellor para Gondomar”, explicaba. Sus opciones ahora eran: dejar la política, volver a presentarse con IxG o regresar al PSOE. Eligió esta última porque “o goberno socialista transformou Gondomar en 8 anos” y cree que puede aportar su grano de arena a continuar la tarea. Desde la oposición ha tratado de hacerlo durante todos estos años al frente de formaciones alternativas. Ahora todavía no ha pensado si afiliarse de nuevo o no, aunque no lo descarta, porque "siempre he votado al PSOE", confiesa.