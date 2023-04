Una Semana Santa de récord vivió Baiona este año tras registrar sus hoteles un 73% de ocupación de jueves a domingo y del 65% durante los diez días de vacaciones. El dato supone un incremento de un 12 por ciento respecto al mismo período del año pasado, según los datos de la Oficina de Turismo local y del Observatorio de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra.

Unos datos que, tras alcanzar el lleno en la Arribada y superar todas las previsiones en Semana Santa, hacen prever “unha tempada alta que superará os datos do ano pasado, que xa batiron récords históricos”, señaló el alcalde, Carlos Gómez Prado. Y es que en 2022, la villa real alcanzó el 69% de ocupación en mayo, el 69% en junio, el 88% en julio, el 96% en agosto y el 80% en septiembre.

El gobierno municipal espera superar así el 90% este verano. “As previsións son moi optimistas polas reservas que xa teñen confirmadas os hoteis e as residencias de uso turístico; superaremos o 75% durante cinco meses consecutivos, algo moi importante para unha vila coma a nosa, que vive en gran parte do turismo e do sector servizos”, explica el regidor.

Las cifras se han disparado tras la pandemia. En el verano anterior, en 2019, los alojamientos alcanzaron el 51% en mayo, el 57% en junio, el 67% en julio, el 88% en agosto y bajaron al 33% en septiembre. Estos datos situaban a Baiona por debajo de Sanxenxo y O Grove, situación que, según el alcalde ha dado la vuelta.

El alcalde afirma que los datos “avalan a nosa aposta por desestacionalizar o turismo con diferentes eventos e actividades para facer do municipio un destino máis verde, máis competitivo e máis sostible”, entre las que destaca los safaris de caballos salvajes o las rutas “Baiona natural”.