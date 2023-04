Haberá música, teatro e moita literatura estes vindeiros días en Gondomar. A tradicional Semana do Libro e da Lectura da asociación Espazo Lectura comeza mañá cun amplo programa de actos no que colabora o Concello.

O primeiro será unha sesión especial dos programas Contomar e Contos en Cueiros, pensados para nenos de curta idade e bebés. Magín Blanco ofrecerá o espectáculo “Caderno de cores e cancións” na praza Rosalía de Castro a partires das 18.00. O martes, a escritora María Solar participará nas sesións dos clubes de lectura Sete Vidas e Daquelas que len, que falarán do seu libro “A culpa” ás 20.00 na biblioteca.

O sábado, o salón de actos do IES Auga da Laxe acollerá unha “noite golfa” de literatura de madrugada co espectáculo de Aldaolado ás 22.00. A entrada é de balde pero haberá que reservala a través do correo espazolectura@gmail.com.

O domingo, Día do Libro, chegará o XVI Dar de ler coma quen dá de beber, un encontro para compartir lecturas en voz alta na cafetería Keik de 12.00 a 14.00. Pola tarde, a compañía Sarabela Teatro porá en escena “O secuestro da bibliotecaria” ás 19.00. As entradas pódense reservar na taquilla da web municipal.